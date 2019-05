Economia TCU e CGU terão acesso a sistemas da Receita Pela 1ª vez, órgãos de controle conhecerão parâmetros e filtros usados pelo Fisco para identificar potenciais irregularidades e alvos de fiscalizações

Depois de anos de resistência, a Receita Federal terá de compartilhar informações sigilosas de processos de fiscalização com órgãos de controle. Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) poderão acessar o sistema próprio do Fisco sem que isso seja caracterizado como quebra de sigilo fiscal. Como as entradas são rastreá...