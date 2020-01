Economia TCU dá 20 dias para BNDES explicar auditoria milionária no banco Banco pagou R$ 48 milhões por uma auditoria que prometia abrir a 'caixa-preta' da instituições, mas não encontrou irregularidades nas operações

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Sherman, emitiu um despacho cobrando explicações a respeito do gasto de R$ 48 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a auditoria que prometia abrir a “caixa-preta” da instituição em operações com o grupo J&F entre 2005 e 2018. O banco tem o prazo de 20 dias para responder à...