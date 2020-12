Economia TCU autoriza leilões para concessão do aeroporto de Goiânia e de trecho da BR-153, em Anápólis A previsão é que a sexta rodada de concessões, composta por 22 aeroportos, aconteça em março de 2021

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou o leilão do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e também do trecho da rodovia BR-153, entre Palmas (TO) e Anápolis (GO) para a iniciativa privada. Sobre o aeroporto, a previsão é que a sexta rodada de concessões, composta por 22 aeroportos, divididos em três blocos: Sul, Central e Norte, aconteça em março de 2021. ...