Economia TCU aprova concessão e destrava modelagem

Após ficar meses estacionada no Tribunal de Contas da União (TCU), a concessão federal da rodovia BR-364/365, entre as cidades de Jataí (GO) e Uberlândia (MG), finalmente recebeu o aval do órgão de controle. O projeto foi aprovado na sessão plenária da quarta-feira, 15, com ressalvas - o edital só deverá ir à rua depois que o governo federal realizar ajustes na documentação...