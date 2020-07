Economia TCE aprova contas do primeiro ano do governo Caiado Parecer prévio da prestação de contas referente a 2019 foi aprovado por unanimidade pelo plenário do tribunal

O parecer prévio da prestação de contas do primeiro ano de mandato do governo de Ronaldo Caiado (DEM) foi aprovado por unanimidade pelo plenário virtual do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em sessão na tarde desta segunda-feira (13). Todos os cinco conselheiros que votaram acompanharam o voto da relatora da matéria, Carla Santillo. Dois deles, porém, p...