Economia Taxas devem diminuir quase 20% com troca de indexador em Goiás Projeto enviado pelo governo propõe substituir o IGP-DI pelo IPCA na atualização monetária de tarifas e multas de serviço estadual e do Judiciário

A Assembleia Legislativa deve apreciar na próxima semana projeto de lei enviado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na quarta-feira (20), que propõe, em caráter excepcional e com vigência no exercício de 2021, a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em substituição ao Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), na atualização monetária das t...