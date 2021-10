Economia Taxa de lojas vazias em shoppings começa a cair, diz setor Além de novas marcas, empresas que já tinham lojas nos shoppings estão expandindo suas operações, diz Glauco Humai, presidente da entidade

Depois do baque da pandemia, os shoppings dizem que a taxa de vacância, ou seja, a presença de lojas vazias, começa a cair em todas as regiões do país, segundo a Abrasce (associação do setor). Além de novas marcas, empresas que já tinham lojas nos shoppings estão expandindo suas operações, diz Glauco Humai, presidente da entidade. Segundo ele, o setor fecho...