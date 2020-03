Economia Taxa de desemprego volta ao patamar de antes de Bolsonaro assumir a Presidência Há analistas do mercado que estimam que a taxa de desocupação possa chegar a 16% neste ano

A taxa de desocupação subiu 0,4 ponto percentual no trimestre encerrado em fevereiro e voltou para o mesmo patamar de quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo federal. Os dados constam em pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O desemprego voltou a subir mesmo ainda antes dos efeitos da covid-19 no país, o que de...