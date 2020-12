Economia Taxa de desemprego vai a 14,3% mesmo com aumento da população ocupada Segundo o IBGE, o Brasil tem 14,1 milhões de desempregados

Pela primeira vez desde o início da pandemia, subiu no trimestre encerrado em outubro o número de brasileiros com algum trabalho, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A alta, porém, não foi suficiente para segurar a taxa de desemprego no país, que permanece em alta. Segundo o instituto, o Brasil tinha 14,1 milhões de desempregados no tri...