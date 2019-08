Economia Taxa de desemprego tem maior avanço em Goiânia

Apesar da taxa de desemprego ter crescido apenas 0,2 pontos porcentuais no Estado, na capital este avanço foi maior: de 7,2% para 7,9%. Mas a Região Metropolitana de Goiânia ainda tem a segunda menor taxa de desocupação do País: 8,6%, atrás apenas de Florianópolis, que tem 7,9% de desocupados em busca de um emprego. No País, a taxa de desocupação caiu de 12,7% para 1...