Economia Taxa de desemprego recua para 13,7% com aumento vagas formais e informais Apesar da melhora, o Brasil ainda tem 14,1 milhões de pessoas em busca de trabalho

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 13,7% no trimestre encerrado em julho, informou nesta quinta-feira (30) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A redução da taxa foi possível graças ao aumento no número de pessoas ocupadas. Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, houve melhora no emprego formal e tamb...