Economia Taxa de desemprego fica em 11,9% em 2019, no melhor resultado em três anos Resultado do ano passado veio dentro das projeções dos analistas de mercado; no último trimestre, taxa foi de 11%

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,9% em 2019 de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é o menor desde 2016, quando foi de 11,5%, e veio igual à mediana calculada pelo Projeções Broadcast. As estimativas i...