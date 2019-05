Economia Taxa de desemprego acelera para 12,7% Com cada vez menos oportunidades no mercado, aplicativos viram opção de renda para muita gente

A taxa de desemprego voltou a subir este ano no País, passando de 11,6% no último trimestre de 2018 para 12,7% nos primeiros três meses de 2019. A falta de confiança das empresas na economia e o baixo nível de investimento estão entre as causas do problema. Enquanto o mercado de trabalho formal não reage, o brasileiro tem aderido a outras alternativas de renda, como o...