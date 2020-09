Economia Taxa básica é mantida a 2% ao ano pelo Banco Central Pela primeira vez desde a chegada do novo coronavírus ao país, o colegiado avaliou que a inflação deve se elevar no curto prazo

Conforme sinalizado ao mercado na reunião anterior, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu ontem manter a taxa básica de juros (Selic) a 2% ao ano.Pela primeira vez desde a chegada do novo coronavírus ao país, o colegiado avaliou que a inflação deve se elevar no curto prazo.“Contribuem para esse movimento a alta temporária nos preços dos ...