Economia Tarifas mais caras após perdas por concessionárias

Os efeitos da pandemia ainda devem pesar no bolso do consumidor com a revisão, para cima, no valor de tarifas de energia e pedágio para compensar os concessionários pela queda de demanda. O Tesouro já vem sentindo, com a redução de R$ 1,9 bilhão nos pagamentos pela outorga de aeroportos.Os três setores têm hoje processos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos ...