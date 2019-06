Economia Técnica de expansão permite mais rapidez com menor custo Laboratório de Furnas em Aparecida de Goiânia faz testes com torre de 40 metros na BR-153; ideia é baratear instalação

A tecnologia expander bodies possibilita que a fundação das torres eólicas seja feita de forma mais rápida e simples, sem a necessidade de equipamentos pesados, afirma Renato Cabral, gerente do Centro Tecnológico de Engenharia Civil de Furnas.A técnica consiste no uso de elementos metálicos com capacidade de expansão a partir da injeção de calda de cimento ou argamassa, ...