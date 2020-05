Economia Suspensão e redução de jornada ainda não podem ser canceladas Com a retomada de atividades produtivas, trabalhadores que tentam reassumir funções reclamam que não há como regularizar situação no site do governo

Auxiliar de secretaria do Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg), onde trabalha há 12 anos, Eli Flávia Miranda, 42, que mora com a filha e com a mãe, viu a renda da família diminuirdevido a crise causada por medidas de isolamento necessárias para deter o avanço do novo coronavírus. No dia 7 de abril, seu contrato de trabalho foi suspenso, com a...