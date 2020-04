Economia Suspensão de cortes é mantida

As empresas prestadoras de serviços de água e luz em Goiás continuarão com os cortes no fornecimento suspensos neste período de isolamento social e reflexos da pandemia do coronavírus. Na Saneago, a inadimplência acumulada nas faturas está em 22%, contra 4,5% nos períodos normais. A empresa ainda discute como os clientes poderão pagar as contas acumuladas depois que o is...