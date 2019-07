Economia Supremo decidirá sobre gratuidade de honorários e custas dos processos

A gratuidade da Justiça do Trabalho é um dos trechos da reforma trabalhista questionados no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs). Nesse caso, os ministros vão decidir sobre a possibilidade de trabalhadores pagarem honorários e custas dos processos. O Ministério Público do Trabalho considera a mudança inconstituciona...