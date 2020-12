Economia Supervisores devem entregar cargos, diz presidente do Sindifisco-GO

O Fisco estadual vai endurecer a mobilização dos auditores que pedem melhores condições de trabalho e cumprimento de progressões funcionais. Em assembleia geral, ontem, ficou decidido que todos os cargos de supervisão ocupados por integrantes da carreira deverão ser entregues nos próximos dias.O presidente do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindi...