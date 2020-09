Economia Supermercados denunciam altas de mais de 20% no preço de itens Supermercadistas rechaçam alternativas como tabelamento de preços, mas têm buscado interlocução com o governo

Associações representativas do setor de supermercados lançaram nesta quinta-feira (3) cartas públicas chamando a atenção para a alta de preço de itens da cesta básica, que chega a superar 20% no acumulado de 12 meses em produtos como leite, arroz, feijão e óleo de soja. As entidades avaliam que a alta, que tem se acelerado no período recente, se deve ao efeito do câmb...