Alguns supermercados de Goiânia já estão adotando medidas para garantir uma maior segurança para os clientes durante nas compras. Um estabelecimento na avenida Rio Verde limitou o número de clientes em até 100 pessoas ao mesmo tempo dentro da loja, que tem 1,8 mil metros quadrados. “Poderíamos colocar até 180, mas optamos por proporcionar uma distância ainda maior entre as pessoas”, explicou o gerente, Lindomar Tavares.

A rede também está fornecendo álcool em gel para todos os clientes limparem as mãos na entrada da loja e também colocou o produto em vários locais acessíveis para uso. Outra medida adotada foi instalar uma corrente para evitar que os clientes encostem no balcão do açougue.

Agora, os pedidos são feitos de longe. Os caixas também ganharam uma barreira de proteção acrílica para reduzir o contato entre atendentes e clientes. Vários supermercados visitados pela reportagem ofereciam álcool em gel para seus clientes. Depois da correria de compras da semana passada, mesmo com os preços mais altos agora, outra medida adotada pelos estabelecimentos foi limitar o número de produtos para cada consumidor, com o respaldo do Procon e Ministério Público de Goiás.

Num supermercado localizado na avenida T-7, no Jardim América, diversos cartazes avisavam que estavam limitadas em três unidades por cliente as vendas de arroz, feijão, açúcar, farinhas, leite e café. Na entrada, outro cartaz avisava que entre os dias 21 de março e 5 de abril a loja estaria aberta das 7 às 8 horas da manhã para atender exclusivamente os clientes com mais de 60 anos. Outro estabelecimento, na avenida T-9, também limitou em três unidades as vendas de arroz e açúcar. Até mesmo as garrafas de água mineral estavam limitadas em três unidades por pessoa, que também só poderia levar até quatro pacotes de feijão ontem.