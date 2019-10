Economia Supermercado oferece 15 vagas de emprego em Goiás Confira o que é necessário para se candidatar a uma das vagas

O supermercado Bretas está com 15 vagas de emprego abertas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e Formosa. As oportunidades são para encarregado de açougue, padaria e hortifrúti, operador de caixa, repositor de mercearia, ajudante de depósito, analista de RH entre outros. De acordo com a empresa, para se candidatar a vaga de encarregado, é importante ter o ...