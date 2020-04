Entre os serviços que seguem em operação estão supermercados, que também anunciaram vagas. A rede de hipermercados Carrefour, por exemplo, abriu 5 mil vagas em todo o Brasil, inclusive em Goiânia, em razão do aumento da demanda nas lojas durante o período de isolamento social para o combate ao coronavírus. Não foi informado o número de vagas em Goiás, mas para a Região Centro-Oeste são 700. Segundo a rede, todo o processo seletivo será on-line e o cadastro pode ser feito pelo site: https://carrefour.99jobs.com/. As vagas são para cargos diversos, como operador de loja e recepcionista de caixa.

Ao POPULAR, o presidente da Associação Goiana de Supermercados (AGS), Gilberto Soares, informa que as contratações no setor podem estar acontecendo, mas “em alguma situação pontual”, como ampliação de loja, construção de novas unidades. Ele cita que nos últimos dias a demanda nos supermercados foi grande e com a liberação da equipe do grupo de risco do trabalho, acabou gerando uma necessidade, mas tem sido “um caso ou outro”. “A maioria está se desdobrando com a própria equipe”. Ele afirma que do meio da última semana para cá o movimento nos supermercados foi diminuindo, e ontem já estava dentro da normalidade.

“A hora é de cautela”, diz. O delivery de comida é outra atividade em plena operação. Uma das empresas que atuam no setor, o iFood, informou, via e-mail, que dado o atual cenário, observara crescimento de pessoas se cadastrando no aplicativo como entregadores. “Esse crescimento orgânico teve início a partir do dia 18/03, data que se correlaciona com o posicionamento do governo em relação a fechamento de comércios e medidas para conter o vírus”. A empresa não revela números, mas ressalta que “os perfis passam por um processo de análise e validação para que possam fazer entregas com o app”. A Uber, por sua vez, informou que é uma empresa de capital aberto e não podem comentar “dados especulativos”.