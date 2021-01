Economia Super-ricos vão recuperar perdas em tempo recorde, diz relatório Para a Oxfam, pandemia acentuou desigualdades, e crise em relação aos empregos é a pior em mais de 90 anos

As 1.000 pessoas mais ricas do mundo levarão apenas nove meses para ver suas fortunas retornarem aos níveis pré-pandemia, enquanto os mais pobres vão levar 14 vezes mais, ou seja, mais de dez anos, para conseguir repor as perdas devido ao impacto econômico da doença. A conclusão é do relatório "O Vírus da Desigualdade", que será lançado pela Oxfam nesta segunda-feira (...