A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste autorizou que Estados utilizem até 30% do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para o desenvolvimento regional. A decisão unânime foi tomada ontem durante a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), em Brasília. Este é apenas o primeiro passo para os Estados terem acesso ao dinheiro, pois a Medida Provisória ainda precisa ser editada e aprovada. O governador Ronaldo Caiado (DEM) levou a proposta ao presidente Jair Bolsonaro na semana passada.

Após a reunião de ontem, Caiado voltou a falar sobre as dificuldades financeiras do Estado e disse que o acesso ao FCO é fundamental para Goiás. “Temos mais de cinco mil quilômetros de rodovias que foram largadas. Precisamos escoar a safra, que é o principal ponto da economia do Estado, junto com a pecuária. Estes setores têm hora certa para fazer o transporte”, argumentou o governador.

Segundo Caiado, ainda não é possível mensurar quanto os 30% representam em dinheiro, pois é preciso levar em consideração quanto os Estados tiveram acesso por empréstimo e se realmente a lei será sancionada para o exercício de 2019, conforme o requerimento apresentado pelo governador a Bolsonaro. “Nós estamos criando acesso ao FCO como o empréstimo que é feito pela iniciativa privada, dando, como forma de garantia, royalties ou Fundo de Participação dos Estados”, explicou o governador.

Dívidas

Caiado argumentou também que a utilização do fundo é a alternativa mais viável diante da situação financeira dos Estados, que, segundo ele, não conseguiram estabelecer planos internos. “Esta é a única fonte de financiamento que não altera a situação fiscal. É uma maneira de atender essa demanda emergencial. É suficiente? Não. Está longe de ser suficiente. Mas nos dá condição mínima para não estarmos inviabilizados no momento de colheita de safra”, argumentou o governador.

Recursos

Por meio do FCO, empresas e produtores rurais têm acesso a programas de financiamento com juros baixos e longo prazo. O principal objetivo deste tipo de crédito é incentivar o desenvolvimento econômico regional. Goiás tem superado o orçamento inicial nos últimos anos e representantes do setor produtivo articulam com frequência para remanejar valores não utilizados em outros Estados e no Distrito Federal.

Como mostrou reportagem do POPULAR publicada na semana passada, o setor produtivo contratou R$ 947 milhões de empréstimos do FCO no primeiro trimestre de 2019. Os dados são da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), baseados em informações do Banco do Brasil. Nos três primeiros meses do ano, foram registrados 514 operações empresariais e 2.687 contratos rurais.