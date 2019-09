Economia STF suspende emendas que tratam do novo regime fiscal de Goiás Ação movida pela PGR aponta inconstitucionalidade das emendas; suspensão vale até o exame do mérito pela Corte

Atualizada às 16h51 de 11/09/2019 O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu na tarde desta quarta-feira (11) os efeitos das emendas constitucionais 54 e parte da 55, de Goiás. A primeira cria o teto de gastos no Estado e a segunda trata da não contabilidade de despesas com pensionistas e imposto de renda retido na fonte nos gastos com pessoal. O efeito s...