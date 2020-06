A ministra Cármem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), não conheceu Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) contra leis estaduais que modificaram o Fundo de Aporte (Funac) da Enel Distribuição Goiás, antiga Celg D. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) no dia 3 junho.

O objetivo da Abradee com a ADI era a declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais de números 20.416/2019 e 20.468/2019. Mas foi declarada ausência de pertinência finalística pela relatora Cármem Lúcia. Segundo a Abradee, as leis sancionadas pelo governo Ronaldo Caiado (DEM) alteram regras do setor e contrariam contrato firmado com a Enel no ato da privatização da distribuidora goiana.

Isso porque o Funac faz parte das condições prometidas na venda da Celg D para a Enel em 2017. Foi criado para que a empresa que assumisse a companhia pudesse ter garantias de que os passivos dela seriam pagos pelo Estado, já que não foi possível mensurá-los à época pela estatal. Essa garantia foi reforçada no edital do leilão ocorrido em 2016 e no contrato.

Porém, a ministra não conheceu a ação por entender que a via não é adequada para o enfrentamento do caso, como explicam os advogados Hanna Mtanios e Brenner Batista. “Para isso, teriam de ser enfrentadas questões particulares da desestatização da Celg”, pontua Batista ao ressaltar que não houve julgamento do mérito.

Conforme entendimento do STF, a Abradee também seria ilegítima para requerer o pleito, o que teria de partir da própria concessionária. A reportagem procurou a associação, porém não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Anteriormente, a entidade havia alegado que as leis violavam a proibição constitucional de o legislador lesar ato jurídico perfeito e desprezam os princípios da segurança jurídica e da confiança.

Por nota, a Enel Distribuição Goiás informou “que a decisão cabe recurso e o tema continua em discussão na Justiça, inclusive em outros processos ainda em andamento”.

Nos relatórios financeiros, a companhia informa aos acionistas que “as ações do Estado de Goiás são claramente ilegais”. No último, consta que do final de 2019 a março de 2020 a empresa reconheceu uma perda de US$ 110,774 milhões e de US$ 9,082 milhões, respectivamente, que correspondem ao valor que teriam a receber por fatores gerados entre abril de 2012 e janeiro de 2015. Isso porque o Funac passou a não ressarcir obrigações após 24 de abril de 2012.