STF homologa compensação de R$ 65,6 bi aos Estados

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem homologar o acordo feito para compensar os Estados por perdas geradas pela Lei Kandir. Na semana passada, os 27 chefes dos Executivos estaduais encaminharam documento à Corte com a proposta do acordo, que ganhou o aval do governo federal. O texto prevê repasse de R$ 65,6 bilhões pela União como compensação pelo I...