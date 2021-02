Economia Startup oferece passagem entre Goiânia e Brasília a R$ 25

As plataformas digitais de transporte de passageiros ganham mais um concorrente no Brasil. A Gipsyy, uma startup que atua na Europa com foco no turismo verde e de baixíssimo custo, com a oferta de passagens rodoviárias 70% mais baratas que a tarifa normal, inicia operações na região oferecendo trechos entre Brasília e Goiânia a R$ 25,00. O objetivo da Gipsyy é alcançar o pú...