Economia Startup Ebanx começa a atender empresas brasileiras Fintech de Curitiba cresceu nos últimos anos com solução que permite companhias estrangeiras cobrarem em reais; agora, empresa busca mercado nacional

Conhecida por processar pagamentos em reais, no Brasil, para grupos estrangeiros como Airbnb e Spotify, a startup curitibana Ebanx está expandindo suas operações. Nessa segunda-feira, 1°, a empresa anunciou com exclusividade ao jornal O Estado de S. Paulo que também vai oferecer soluções de pagamentos para companhias brasileiras dentro do território nacional. O Br...