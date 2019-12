Economia SPC prorroga feirão de renegociação Milhões de brasileiros com contas em atraso poderão aproveitar a segunda parcela do 13º salário, além da liberação do FGTS, para quitar suas dívidas

O feirão online de renegociação de dívidas do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), que se encerraria no último domingo, foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. Milhões de brasileiros com contas em atraso poderão aproveitar a segunda parcela do 13º salário, além da liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), para quitar suas dívidas e começar o...