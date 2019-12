Economia SP ganha 1º aeroporto de aviação executiva

O grupo JHSF inaugurou ontem o primeiro aeroporto privado voltado à aviação executiva do Brasil, no município de São Roque (SP), a cerca de 60 km da capital. O São Paulo Catarina Aeroporto, às margens da Rodovia Castelo Branco, tem capacidade para 200 mil pousos e decolagens domésticos e internacionais por ano. Ele poderá receber os maiores jatos de aviação executiva do mu...