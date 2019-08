Economia Sorteio de troca de geladeiras chega em Novo Gama Empresa também vai disponibilizar uma loja de atendimento móvel e cadastro de moradores para descontos de até 65% na conta de energia

O sorteio da Enel vai trocar 80 geladeiras velhas por novas com selo de eficiência A do Procel, aos moradores de Novo Gama. Os clientes podem se inscrever de terça (27) até sexta (30), entre 9h e 17h, no Parque Estrela Dalva VI. Já o sorteio será na sexta (30), às 18h30, no Ginásio Poliesportivo da Praça da Bíblia, e a entrega dos equipamentos acontece no sábado (31), d...