Sorteio da Mega-Sena paga R$ 115 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza hoje (15), às 20 horas, o sorteio do concurso 2.160 da Mega-Sena. O valor estimado do prêmio é de R$ 115 milhões. O sorteio dos seis números acontecerá no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19 horas nas lotéricas do país e também no Portal Loteri...