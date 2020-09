Economia Sony vai fechar fábrica em Manaus em 2021 e deixará de vender eletrônicos no Brasil Demais operações do grupo, que envolvem games, soluções profissionais, música e cinema, continuam

A Sony Brasil anunciou na terça-feira (14) que irá fechar em março de 2021 a unidade de Manaus, e que não vai mais vender TVs, câmeras digitais e produtos de áudio em meados de 2021. Segundo a nota, as demais operações do grupo, que envolvem games, soluções profissionais, música e cinema, continuam. O grupo também vai continuar com o suporte ao consumidor e irá ...