Economia Sonho do altar adiado obriga noivos a negociar Proibição de eventos devido à pandemia força mudança de datas e até cancelamento

Dizem que maio é o mês das noivas. Mas em Goiás é só o início da temporada preferida por elas, a qual se estende até setembro por ser o período com menos chuvas, o que permite celebrações em espaços com áreas ao ar livre. Assim, muitos casamentos foram agendados para a estação mais seca do ano, porém, devido à pandemia do coronavírus, sonhos e planos tiveram de ser adiados ...