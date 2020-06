Economia Sobrevivência “no oxigênio”

Há três meses com as portas de sua loja fechadas, a empresária Bruna Melo faz somente vendas online. Como a loja fica em galeria, ela ainda não pode abrir e conta que está conseguindo vender apenas 30% da média normal, mesmo fazendo promoções. A saída foi negociar uma redução de 50% no valor do aluguel do ponto. “Estamos apenas sobrevivendo hoje, no oxigênio”, garante....