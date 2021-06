Economia Sobe preço de leite e derivados em Goiás Além da pressão por reajustes na estiagem, alta dos custos em toda cadeia é citada neste ano; ainda assim, produtores afirmam que aumento para consumidor é sempre maior

O consumidor já percebeu que o litro do leite está mais caro nas prateleiras dos supermercados, onde o preço já passou dos R$ 4. O aumento no varejo varia de 10% a 15%. A muçarela também voltou a subir muito nos últimos dias: o quilo já chega a superar os R$ 45 neste início do período de entressafra da produção de leite. A pressão por aumentos, que todo ano é trazida pe...