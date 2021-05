Economia Sob pressão de Bolsonaro, ministério estuda isenção de pedágio a motociclistas e prevê reação de outras categorias Antiga promessa de Bolsonaro, a isenção foi anunciada pelo presidente em sua página em uma rede social após ter participado de uma passeata com apoiadores de motocicletas neste domingo

O presidente Jair Bolsonaro determinou que as concessões rodoviárias em preparo isentem motociclistas do pagamento de pedágios, e o Ministério da Infraestrutura agora prevê que outras categorias possam recorrer até à Justiça para conseguir o mesmo tratamento. Estudos preliminares do ministério indicam que a perda de receita gerada com o afago dado pelo presidente será i...