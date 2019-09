Economia Sob pressão da Selic, dólar vai a R$ 4,16

A decisão do Banco Central de reduzir a taxa Selic e sinalizar novos cortes pela frente, o que poderia levar os juros básicos da economia para abaixo de 5%, fez o real ser a moeda com pior desempenho ante o dólar ontem, considerando uma cesta de 34 moedas. Outra pressão foi a questão comercial entre EUA e China, com notícias de disposição da Casa Branca de adotar mais ...