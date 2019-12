Economia Sob gestão do Albert Einstein, Hospital Órion é inaugurado em Goiânia Localizado no Órion Business & Health Complex, segundo gestores, centro de saúde terá o mesmo padrão de excelência da instituição paulista; foram investidos R$ 200 mi

Goiânia ganhou um novo centro de saúde que terá a chancela do Hospital Israelita Albert Einstein. O Hospital Órion, localizado no Órion Business & Health Complex, que será administrado pela renomada instituição paulista, considerada uma verdadeira grife de serviços de saúde no País, será inaugurado oficialmente hoje e promete ser referência em alta complexidade, d...