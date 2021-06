Economia Sob Bolsonaro, mais trabalhadores qualificados tentam deixar o país Cerca de 3,3 mil profissionais buscaram visto preferencial para os EUA em 2020, maior número em dez anos

O médico paranaense Guilherme Agnoletto, 33, nunca planejou se mudar para os Estados Unidos. Após fazer residência em neurocirurgia, ele recebeu ofertas de especialização no exterior. Ao visitar o país e ver de perto a estrutura do centro de pesquisas, resolveu não voltar ao Brasil. Ele hoje mora com a mulher, Marjorie, e a filha, Isabella, que nasceu nos EUA, e...