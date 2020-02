Economia Situação das estradas goianas preocupa agricultores A poucos dias da colheita da safra, chuvas danificam as rodovias, o que deve encarecer o escoamento da produção de grãos

Às vésperas do início da colheita da safra de grãos 2019/2020, os agricultores estão preocupados com a situação de muitas rodovias goianas. O grande volume de chuvas que tem caído no Estado está piorando as condições de trafegabilidade de muitas estradas, o que dificulta e encarece o escoamento da produção. Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT)...