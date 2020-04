Economia Site mostra o que pode abrir após novo decreto em Goiás Plataforma está disponível desde a tarde de segunda-feira (20) pelo site do Goiás Digital

Empresários goianos podem consultar se sua atividade está incluída entre as que estão liberadas para funcionar ou não pelo novo decreto do governo estadual, que traz regras para enfrentamento ao novo coronavírus. A plataforma está disponível desde a tarde de segunda-feira (20) pelo site do Goiás Digital (www.go.gov.br). Para realizar a consulta (veja passo a passo no ...