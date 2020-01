Economia Sistema do INSS não é atualizado com novas regras e Goiás acumula 30 mil pedidos de aposentadoria Instituto diz que formou força-tarefa para solucionar o problema; OAB-GO critica atraso

Com o sistema desatualizado em relação às novas regras da Previdência no Brasil, promulgadas em novembro de 2019, cerca de 30 mil pedidos de aposentadorias estão parados em Goiás. O analista do Seguro Social e chefe da Seção de Manutenção de Direitos da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Goiânia, Gilson Cardoso, afirma que o número é u...