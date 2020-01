Economia Sine preenche menos de 30% das vagas ofertadas Apesar do desemprego, das 23.895 vagas captadas em 2019, só 6.903 foram ocupadas pelos 82,4 mil candidatos encaminhados

Mesmo com o alto índice de desemprego, menos de um terço das vagas ofertadas pelas unidades estaduais do Sine foram preenchidas no ano passado. Dos 23.895 postos de trabalho disponibilizados no ano passado, apenas 6.903 foram ocupados, o equivalente a 29% do total. Dos 82.478 candidatos encaminhados para as empresas, apenas 8,4% conseguiram uma colocação. Os motivos vão desde ...