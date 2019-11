Economia Sine divulga 482 vagas para Goiânia; confira Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro

A Prefeitura de Goiânia, oferece nesta quarta-feira (6), 482 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número um total de 181 são para pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h...