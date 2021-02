Economia Sindiposto vai recorrer sobre decisão de postos de combustíveis informarem preços para aplicativo 'De Olho na Bomba' foi retirado do ar no dia 26 de junho, depois que o TJ-Goiás concedeu liminar ao Sindicato dos Donos de Postos de Gasolina de Goiás

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça julgou, na última quarta-feira (24), improcedente a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) protocolada pela Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), e com isso o aplicativo De Olho na Bomba, poderá voltar a funcionar. Como foi adiantado na coluna Giro da edição desta quinta-feira, 25, na ação, a federação questionava a...