Economia Sindicatos vão à Justiça contra venda de 2ª maior refinaria do País

A venda da refinaria da Petrobras na Bahia, a segunda maior do País, foi parar na Justiça. A FUP (Federação Única dos Petroleiros) e o Sindipetro (Sindicato dos Petroleiros da Bahia) ingressaram com uma ação para que a transação seja suspensa imediatamente. O argumento é que a venda ocorrerá por um preço abaixo do mercado informado pela Petrobras. A ação também foi prop...